ايران.. اعتقال عصابة تهريب اسلحة في 'مهاباد' بمحافظة اذربايجان الغربية

العالم- ایران

وقال العقيد محمد توحيدي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن الشرطة تتخذ خطوات على صعيد ضبط الاسلحة والذخائر غير الشرعية في سياق تطهير المناطق الملوثة بالاسلحة بهدف الارتقاء بالامن الاجتماعي والتصدي لحاملي الاسلحة بشكل لاشرعي.

واضاف: نجحت كوادر الشرطة باعتقال 5 اشخاص يحتفظون باسلحة غير مصرح بها في مخابئهم عقب التنسيق مع الجهاز القضائي في البلاد.

وتابع: ستستمر عمليات التصدي لحاملي الاسلحة غير المصرح بها في القضاء من قبل الشرطة بهدف تعزيز أمن المواطنين واستقرارهم.

وعدّ وجود الاسلحة غير الشرعية سببا لارتكاب مختلف جرائم القتل والسرقة المسلحة لذلك تتابع الشرطة عمليات التصدي للمهربين.

ويشار الى ان قضاء مهاباد يقع في جنوب محافظة اذربايجان الغربية بشمال غرب ايران.