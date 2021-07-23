المصرية نور الشربيني تفوز ببطولة العالم للإسكواش للمرة الخامسة

العالم- مصر

وتوجهت نور الشربيني، المُصنفة الأولى عالميا في بطولة الإسكواش، بالبطولة التي أقيمت بولاية شيكاغو الأمريكية، بحسب موقع "بطولات" الرياضي.

ويعد هذا الفوز هو التتويج الخامس لها في تاريخها، وذلك بتغلبها على المصنفة الثانية، مواطنتها المصرية نوران جوهر، في النهائي بنتيجة 3-1.

وظهرت نور الشربيني في نهائي العالم السادس على التوالي، ويعتبر هذا اللقب الثاني على التوالي، حيث فازت باللقب، في أعوام، 2014، 2016 ، 2017.

وبهذا الفوز تصدرت نور الشربيني التصنيف العالمي، في المركز الأول، فيما تظل نوران جوهر في المركز الثاني.

بينما خسرت اللقب مرتين من قبل الأولى كانت أمام لورا ماساروا في 2013 والثانية أمام رنيم الوليلي في 2017.