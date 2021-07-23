سرايا القدس تقتل ضابطا و 3 جنود في كمين شرق خانيونس

العالم - فلسطين

وكان لكافة التشكيلات العسكرية دور بارز في المعركة، فقد كان للوحدة الصاروخية دور كبير حيث أقضت مضاجع المحتل وأربكت جميع حساباته وحولت حياة المستوطنين إلى جحيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وجعلت رؤوس قادة الجيش المهزوم ذليلة في الأرض، كما استطاع مجاهدي سرايا القدس أن يفاجئوا قادة الاحتلال وجنوده في أحلامهم، وتصدوا للعدوان البري بكل ما أوتوا من قوة، ولا زال الجنود الصهاينة يتحدثون عن شجاعة وشراسة المقاومة الفلسطينية في المعارك الضارية على حدود قطاع غزة.

وخلال اليوم السادس عشر من المعركة 23/7/2014 أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجموعة مغاوير تابعة لها، تمكنت من قتل 4 جنود صهاينة وقعوا في كمين محكم شرق خزاعة، وخاض مجاهديها اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية خاصة في نفس المنطقة، واستخدموا خلال العملية الأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون، وأكدوا وقوع قتلى وإصابات بصفوف العدو .

وتأكيد لرواية سرايا القدس، أعلن الجيش الصهيوني في وقت لاحق رسمياً مقتل 3 جنود صهاينة وسمح بنشر أسمائهم وهم (باز إلياهو - لي مات - شاحر دوبر ) من كتيبة 202 التابعة للواء المظليين أحدهم ضابط وإصابة آخرين من بينهم قائد كتيبة الاستطلاع في اللواء "حاجاي بن آري" الذي أصيب بجراح بالغة في رأسه.

وفي وقت لاحق وبتاريخ 31-8-2014م، أعلن الناطق باسم جيش العدو الصهيوني عن مقتل الجندي "شاحر شلو" من لواء المظليين متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها جراء إصابته بشظايا عبوة ناسفة بتاريخ 23 يوليو عام 2014م في كمين لسرايا القدس شرقي خانيونس.