الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١
٠٢:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 23-07-2021

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-07-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحاجز المرجاني العظيم ينجو من قائمة المعالم الـ'مهددة بالخطر'

كيف تفاعل المغردون مع فضيحة التجسس الإسرائيلي السعودي الإماراتي؟

بالفيديو.. تداعيات"بيغاسوس"تتكشف تدريجيا وفرنسا تفتح تحقيقا حوله

بالفيديو.. هل سيطرت طالبان على 90 %من الحدود الأفغانية فعلاً؟

النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري.. طهران تبذل قصارى جهودها لايجاد حلول للمشاكل في محافظة خوزستان

فضيحة 'بيغاسوس' تسبب إحراجا كبيرا لحكومة 'نفتالي بينت'