لوحة 'الشيطان' تثير ضجة واسعة في الدول العربية

العالم- الامارات

وذكر النشطاء أن هذه الصورة رسمها الرسام الإيطالي برونو اماديو، والمشهور بإسم جيوفاني براغولين عام 1981وعنوانها “القديس ميخائيل يهزم الشيطان”.

وأحدث الشبه العجيب حد التطابق بين رسمة جيوفاني وملامح ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.

وبينما اعتقد البعض أن الصورة مفبركة واتضح أنها منشورة منذ العام 2018 على حساب باسم الرسام الإيطالي جيوفاني جاسبارو على موقع الصور الشهير انستغرام.

هذا وتناقلت بعض الحسابات خبر اعتراض دولة الإمارات بشدة على الرسمة، بسبب الشبه الكبير بين الشيطان المرسوم وبين محمد بن زايد.

وكان جيوفاني براغولين قد وصف رسمته بأنه لم يرَ الشيطان فجسده.