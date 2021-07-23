الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لوحة 'الشيطان' تثير ضجة واسعة في الدول العربية

لوحة 'الشيطان' تثير ضجة واسعة في الدول العربية
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي رسما يعود إلى عام 2018، للفنان الإيطالي جيوفاني غاسبارو، يظهر فيها تصوره لشكل "الشيطان" و"رئيس الملائكة ميخائيل".

العالم- الامارات

وذكر النشطاء أن هذه الصورة رسمها الرسام الإيطالي برونو اماديو، والمشهور بإسم جيوفاني براغولين عام 1981وعنوانها “القديس ميخائيل يهزم الشيطان”.

وأحدث الشبه العجيب حد التطابق بين رسمة جيوفاني وملامح ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.

وبينما اعتقد البعض أن الصورة مفبركة واتضح أنها منشورة منذ العام 2018 على حساب باسم الرسام الإيطالي جيوفاني جاسبارو على موقع الصور الشهير انستغرام.

هذا وتناقلت بعض الحسابات خبر اعتراض دولة الإمارات بشدة على الرسمة، بسبب الشبه الكبير بين الشيطان المرسوم وبين محمد بن زايد.

وكان جيوفاني براغولين قد وصف رسمته بأنه لم يرَ الشيطان فجسده.

روابط ذات صلة

بيع لوحة مقلدة للموناليزا.. بـ"مبلغ خيالي"

لوحة زيتية لبيكاسو تباع بـ100 مليون دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إقالة 'وفاء الخضراء'.. مطلب يتصدر 'تويتر' في الأردن .. ما قصتها؟!

في الضفة الغربي.. إلقاء القبض على المشتبه به بارتكاب جريمة قتل المستشار عكرمة مهنا

أمين بيضون المحكوم بتهمة التعامل مع 'إسرائيل' في مطار بيروت

شاهد بالصور.. وفود أجنبية تحتمي بسياراتها إثر اندلاع احتجاج أثناء جنازة رئيس هايتي

لوحة 'الشيطان' تثير ضجة واسعة في الدول العربية

تحالف العدوان يضرب موعدا مع خيبة اكبر