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وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة بوصفها شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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