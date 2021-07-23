وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة بوصفها شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب

قناة العالم
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١
٠٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وزير الخارجية العراقي: العراق بحاجة إلى عمل دولي لمواجهة ارهاب داعش
وزير الخارجية العراقي: نحتاج إلى التحالف الدولي والعمل معه في مواجهة داعش
وزير الخارجية العراقي: نؤكد على ضرورة احترام سيادة العراق بما يضمن استقراره الداخلي ويجنبه الصراعات الإقليمية
وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة بوصفها شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب
وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة بوصفها شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب
بلينكن: علاقاتنا وطيدة مع العراق في مكافحة الإرهاب
الولايات المتحدة مؤتمر صحفي لوزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره العراقي فؤاد حسين
الولايات المتحدة.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره العراقي فؤاد حسين
مصادر فلسطينية: العثور على جثة المدعي العام العسكري السابق عكرمة مهنا بمنزله ببلدة ديرالغصون شمال طولكرم والأمن يفتح تحقيقاً بالحادث
آية الله خامنئي: يجب ان تنصب الجهود على الانتاج الداخلي ولا ينبغي ان يبقى المواطنون في حالة ترقب وانتظار
وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة بوصفها شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
شاهد.. فضيحة بيغاسوس تهز مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٢٩
مع الحدث
تداعيات فضيحة التجسس الإسرائيلي السعودي الإماراتي
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٤
المشهد اليمني
للعام السابع على التوالي اليمنيون يعيشون اجواء العيد تحت الحرب والحصار
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩
فيديو
أزمة ثقة بالكيان الإسرائيلي
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥٦
أهم الأخبار
إضراب الأسرى الفلسطينيين...والقضية القبرصية الى الواجهة مجدداً
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦
مع الحدث
إرتباك المشهد الأمني العراقي وقرب الإستحقاق الإنتخابي
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
خبير فرنسي يكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها بعد كوفيد-19
بيان للداخلية الليبية حول إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس
الحاجز المرجاني العظيم ينجو من قائمة المعالم الـ'مهددة بالخطر'
كيف تفاعل المغردون مع فضيحة التجسس الإسرائيلي السعودي الإماراتي؟
بالفيديو..
تداعيات"بيغاسوس"تتكشف تدريجيا وفرنسا تفتح تحقيقا حوله
بالفيديو..
هل سيطرت طالبان على 90 %من الحدود الأفغانية فعلاً؟
مقالات و تحليلات
هكذا ضحك الاحتلال ببرنامجه بيغاسوس.. هو سلاح ذو حدّين!
لماذا استيقظت خلايا داعش النائمة بالعراق في هذا الوقت؟
ما رأيكم ..لماذا حرمت السعودية ملايين المسلمين من حج هذا العام؟
السعودية والإمارات يتنافسان في شراء برامج التجسس الإسرائيلية
الفوائد السياسية والاقتصادية لزيارة وزير الخارجية الصيني إلى دمشق
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.