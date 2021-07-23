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الحاجز المرجاني العظيم ينجو من قائمة المعالم الـ'مهددة بالخطر'

الحاجز المرجاني العظيم ينجو من قائمة المعالم الـ'مهددة بالخطر'
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

نجا الحاجز المرجاني العظيم، اليوم الجمعة، من الدخول إلى قائمة لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للمعالم المهددة بالخطر.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقالت المنظمة الأممية في بيان إن "الحاجز المرجاني العظيم فلت من إدراجه في قائمة التراث المهدد بالخطر".

وكانت أستراليا حاولت بشدة النجاة من هذا التصنيف، لأنه في حال صُنف الحاجز المرجاني بـ"المهدد بالخطر"، كان سيفقد مكانته كموقع تراث عالمي.

ويمتد الحاجز المرجاني العظيم على نحو 345000 كيلومتر مربع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، وهو موطن لأكثر من 1600 نوع من الأسماك، و600 نوع من الشعاب المرجانية الصلبة واللينة.

وهو نظام بيئي بحري حيوي، ويساهم أيضًا بمبلغ 6.4 مليار دولار سنويا في اقتصاد أستراليا، ويوفر 64000 وظيفة، وفقا لمؤسسة "Great Barrier Reef Foundation".

ولكن سلسلة من الكوارث الطبيعية والآثار المتزايدة لتغير المناخ أثرت بشدة على الشعاب المرجانية، بما في ذلك تبيض المرجان على نطاق واسع.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها الحكومة الأسترالية على مدار خمس سنوات في عام 2019 أن حالة العجائب الطبيعية قد تدهورت من "سيء" إلى "سيء للغاية".

وفي تقرير نشر في 21 يونيو، قالت بعثة مراقبة تابعة لليونسكو إنه على الرغم من عمل الحكومة الأسترالية لتحسين وضع الشعاب المرجانية، "لا يوجد شك محتمل في أن الموقع يواجه خطرا مؤكدا".

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