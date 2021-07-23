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بمشاركة سوريا.. افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو+صور

بمشاركة سوريا.. افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو+صور
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

بمشاركة سوريا افتتحت دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثون في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم وتستمر حتى الثامن من الشهر القادم.

العالم-سوريا

ويتنافس أكثر من 11300 رياضي من 207 دول بينها سوريا خلال الأسبوعين القادمين في 33 لعبة رياضية.

وتشارك سوريا في الدورة بستة رياضيين هم لاعبة كرة الطاولة هند ظاظا 12 عاماً التي تفتتح منافساتها غداً وهي أصغر لاعبة في الأولمبياد والسباح أيمن كلزية في سباق 200م فراشة ويبدأ منافساته في الـ 26 من الشهر الجاري ولاعب الترياثلون محمد ماسو الذي يبدأ منافساته في اليوم نفسه ومجد الدين غزال الذي سيشارك في مسابقة الوثب العالي في الـ 30 من الشهر الجاري والفارس أحمد حمشو بمسابقة قفز الحواجز في الثالث من الشهر القادم قبل أن يختتم الرباع معن أسعد المشاركة السورية في رفع الأثقال بوزن فوق 109 كغ في الرابع من الشهر القادم.

وأوقعت قرعة مسابقة فردي كرة الطاولة للسيدات اللاعبة ظاظا في مواجهة مع اللاعبة النمساوية المخضرمة والمصنفة 108 عالمياً في أول اختبار لها عند الساعة التاسعة من صباح يوم الغد بتوقيت طوكيو الثالثة فجراً بتوقيت دمشق.

وستقام منافسات المسابقة بطريقة خروج المغلوب حيث تشارك 70 لاعبة في منافسات الفردي علماً أن أول 26 لاعبة مصنفة على العالم لن يلعبن في الدور الأول بينما تقام 44 مباراة يتأهل منها 22 لاعبة للدور الثاني.

وتشهد الألعاب الأولمبية في طوكيو خمس رياضات جديدة أولمبية هي البيسبول والسوفتبول والكاراتيه والتسلق الرياضي وركوب الأمواج والتزلج على الألواح وتم إدخال تسعة أحداث مختلطة جديدة إلى البرنامج الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في سبع رياضات هي الجودو “الفرق المختلطة” والترياتلون “التتابع المختلط” وألعاب القوى “تتابع 4 ضرب 400 متر” والرماية “مختلط” وكرة الطاولة “زوجي مختلط” والرماية “فريق مختلط للبندقية الهوائية 10 أمتار وفريق مختلط بمسدس هوائي 10 أمتار وفريق مصيدة مختلط” والسباحة “تتابع متنوع 4 ضرب 100 متر”.

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