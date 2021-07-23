الحكومة التونسية تنفي إتلاف جرعات من لقاح كورونا

العالم - تونس

وبحسب تصريحات نقلها موقع قناة نسمة التونسية، أكد المستشار الإعلامي في رئاسة الحكومة التونسية، مفدى المسدي، عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلامية عن إتلاف الجرعات المتبقية عقب إغلاق مراكز التلقيح.

وأوضح المسدي أن هذه الجرعات في أيدي وزارة الصحة والصحة العسكرية، لافتا إلى أن الحكومة فتحت تحقيقا حول ما حدث من "إخلالات" بعد قرار تلقيح المواطنين أيام العيد.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد عند زيارته لمركز التلقيح بالمنيهلة، الاثنين 12 يوليو/ تموز، وجود من “تلاعب باللقاحات أو يحسبها بحسابات السياسة”.

يشار إلى أن تونس تعاني أوضاعا صعبة خاصة مع زيادة انتشار بعض سلالات فيروس كورونا المتحورة، وهو ما تسبب في زيادة أعداد المصابين، وارتفاع نسب الوفيات، مخلفا ما يشبه الانهيار في القطاع الصحي.

وقد تلقت تونس مساعدات دولية كثيرة، منها من بعض البلدان العربية وأوروبية وذلك في إطار دعم جهود القطاع الصحي لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد المصابين.