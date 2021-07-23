الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمة الصحة تحث الجميع على التعاون لمعرفة منشأ فيروس كورونا

منظمة الصحة تحث الجميع على التعاون لمعرفة منشأ فيروس كورونا
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه يتعين على جميع البلدان التعاون لمعرفة منشأ فيروس كورونا، وذلك بعد يوم من رفض الصين النطاق المقترح للمرحلة الثانية من التحقيق.

العالم _ الأميرکيتان

واقترحت المنظمة هذا الشهر متابعة التحقيقات السابقة التي أجرتها في الصين، لكن نائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تشينغ يي شين، قال أمس الخميس إن بكين "لن تقبل هذا المقترح بشكله الحالي".

وعندما سئل عن رفض الصين، قال المتحدث باسم المنظمة، طارق ياسارفيتش، في إفادة صحفية بجنيف: "الأمر لا يتعلق بالسياسة ولا بمن يتحمل اللوم".

وأضاف: "إنه يتعلق بشكل أساسي بمطلب لدينا جميعا لمحاولة فهم كيفية وصول الوباء إلى البشر. ومن هذا المنطلق تتحمل البلدان مسؤولية العمل معا ومع منظمة الصحة بروح الشراكة".

وأمضى فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية 4 أسابيع في مدينة ووهان الصينية وضواحيها، مع علماء صينيين وقالوا في تقرير مشترك في مارس الماضي إن "الفيروس انتقل على الأرجح من الخفافيش للبشر عن طريق حيوان آخر، لكن لا بد من إجراء أبحاث أخرى".

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم، إن التحقيق تعطل بسبب الافتقار للبيانات الأولية بشأن الأيام الأولى لانتشار المرض هناك.

وتطالب دول، منها الولايات المتحدة، بإجراء مزيد من التحقيقات، ولا سيما في أمر معهد ووهان للفيروسات، الذي كان يجري أبحاثا على الخفافيش.

وقال دبلوماسيون إن الصين أبدت معارضتها على الفور للخطة التي طرحها تيدروس خلال محادثات مغلقة مع الدول الأعضاء في المنظمة قبل أسبوع.

وسجلت أولى الحالات البشرية بمرض كوفيد-19 في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وقد نفت الصين مرارا صحة النظريات القائلة بأن الفيروس تسرب من أحد مختبراتها.

روابط ذات صلة

خبير فرنسي يكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها بعد كوفيد-19

بيان للداخلية الليبية حول إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس

الحاجز المرجاني العظيم ينجو من قائمة المعالم الـ'مهددة بالخطر'

كيف تفاعل المغردون مع فضيحة التجسس الإسرائيلي السعودي الإماراتي؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالصورة ..ابتسامة غريبة لرجل مشنوق قبل 2400 عام تحير العلماء

مقتل مستشار في السلطة الفلسطينية برصاص مسلحين في طولكرم

تطبيع التطبيع.. اتصال هاتفي بين نفتالي بينت وولي عهد أبو ظبي

المكسيك ترسل حمولتي طعام ومساعدات طبية إلى كوبا 'للتضامن الدولي'

رفيق المعتقل الاماراتي أحمد منصور بالزنزانة يكشف كيف سرب رسالته

مصر.. فيديو لفتاة مكبلة من قدميها يثير جدلا واسعا