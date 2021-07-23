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هكذا ردت 'حركة النهضة' اثر أنباء عن تدهور صحة الغنوشي

هكذا ردت 'حركة النهضة' اثر أنباء عن تدهور صحة الغنوشي
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

رد قياديون بـ"حركة النهضة" في تونس، اليوم الجمعة، على أنباء زعمت تدهور الحالة الصحية لرئيس حزب "حركة النهضة" ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي.

العالم - تونس

ونشر قياديون بالحركة، عددا من الصور للغنوشي، ظهر خلالها وهو بصدد قراءة عدد اليوم من جريدة "الشروق" في منزله.

وجاءت تلك الصور، بعدما تم تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تدهور الحالة الصحية لرئيس مجلس نواب الشعب ونقله إلى المستشفى العسكري، بحسب موقع "نسمة تي في".

يشار إلى أن البرلمان التونسي، أعلن في 13 يوليو/ تموز الجاري، إصابة رئيسه راشد الغنوشي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي بيان تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، بفيروس كورونا، بعدما أجرى تحليلا سريعا للفيروس.

وأفاد البيان التونسي أن راشد الغنوشي سيواصل القيام بأعماله عن بعد، وذلك بحسب الإجراءات الاحترازية المتبعة مع اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والوقائية اللازمة.

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