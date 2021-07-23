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شاهد .. هل سهل اعتذار الحريري تشكيل الحكومة في لبنان؟

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال الصحفي والكاتب السياسي ابراهيم بيرم بأن هناك شعور عام في الشارع اللبناني عن امكانية تشكيل الحكومة على إعتبار خروج سعد الحريري من دائرة التكليف الذي يرضي فريق معين اي السعودية.

العالم - خاص العالم

وأضاف بيرم خلال مشاركته في برنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن مشكلة الحريري هي مشكلة سعودية حيث هذه المشكلة تعتبر حقيقية وليست في إطار تبادل التهم وأن الحريري حاول خلال 9 أشهر ان يفتح الباب المغلق مع السعودية وعندما فشل في تحقيق ذلك خرج من المشهد السياسي.

وتابع بيرم بأن خروج الحريري من دائرة التكليف يسهل تشكيل الحكومة لأن خروجه يجعل باقي الافرقاء من اهل السنة تتجرأ لطرح اسماء لتشكيل الحكومة مضيفاً بان رئيس الحكومة اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي اعلن عن جهوزيته لتشكيل الحكومة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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