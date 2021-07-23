مقتل مستشار في السلطة الفلسطينية برصاص مسلحين في طولكرم

العالم - فلسطين

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن المستشار القانوني في المالية العسكرية الفلسطينية عكرمة مهنا، قتل اليوم الجمعة، برصاص مجهولين في مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.



وأكد المفوض السياسي العام، والمتحدث باسم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية اللواء طلال دويكات، أن ”مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار القانوني للمالية العسكرية الفلسطينية عكرمة مهنا، ما أدى إلى وفاته على الفور“.



وقال اللواء دويكات في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، إن ”المعلومات الأولية تشير إلى أن مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار مهنا داخل منزله في بلدة دير الغصون في مدينة طولكرم في الضفة الغربية، ما أدى إلى وفاته، ثم لاذوا بالفرار“.



وأوضح اللواء دويكات، أن النيابة العسكرية الفلسطينية والجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة، والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.

