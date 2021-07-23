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مقتل 3 لاجئين عراقيين بينهم امرأة في سوريا

مقتل 3 لاجئين عراقيين بينهم امرأة في سوريا
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعلن ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الانسان"، اليوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة لاجئين عراقيين برصاص جماعة "داعش" الوهابية في مخيم الهول جنوب شرق الحسكة.

العالم-سوريا

وذكر المرصد في بيان، اليوم (23 تموز 2021)، ان المرصد وثق مقتل 3 لاجئين من الجنسية العراقية بينهم امرأة، برصاص مسلحين من خلايا تنظيم داعش، خلال الساعات الفائتة، وذلك ضمن القسمين الأول والثاني من مخيم الهول جنوب شرقي الحسكة.

واضاف، ان المرصد السوري رصد في الـ 14 من الشهر الجاري، مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول، فجر يوم الأربعاء، ونفذها طفل من الجنسية التركية من أذرع التنظيم يبلغ الـ 14 من عمره حين قام بإطلاق النار على اللاجئة ضمن القسم الأول من المخيم ليتم إلقاء القبض عليه بعد تنفيذه لجريمته.

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