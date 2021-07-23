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مصادر لبنانية: المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم يؤكد توقيف العميل الإسرائيلي أمين محمد مرعي بيضون

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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