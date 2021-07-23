باكستان تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الهند برنامج بيغاسوس للتجسس

العالم _ أسيا و الباسفيك

وورد رقم هاتف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ضمن قائمة جمعتها 17 مؤسسة إعلامية ومنظمة العفو الدولية وقالت إنها أهداف مراقبة محتملة لدول اشترت هذا البرنامج.

وأصدرت الخارجية الباكستانية بيانا تتهم فيه الهند "بممارسة عمليات تجسس مستمرة برعاية الدولة في انتهاك واضح للأعراف الدولية والسلوك المسؤول من الدول".

وأضاف البيان: "بالنظر إلى فداحة تلك التقارير، نطلب من الوكالات المعنية في الأمم المتحدة فتح تحقيق شامل في الأمر وإيضاح الحقائق ومحاسبة المرتكبين في الهند".

ولم ترد وزارة الخارجية في الهند على طلب للتعليق على البيان.