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مرحلة التكليف والازمة الحكومية

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع الاستشارات النيابية اللبنانية المقبلة لإختيار رئيس الوزراء المكلف الجديد بعد اعتذار سعد الحريري.

العالم - استوديو بيروت

ضيف الحلقة:

ابراهيم بيرم - صحافي وكاتب سياسي

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