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شاهد .. الى أين سوف تسير الاستشارات النيابية اللبنانية؟

شاهد .. الى أين سوف تسير الاستشارات النيابية اللبنانية؟
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع الاستشارات النيابية اللبنانية المقبلة لإختيار رئيس الوزراء المكلف الجديد بعد اعتذار سعد الحريري.

العالم - خاص العالم

قال الصحفي والكاتب السياسي ابراهيم بيرم بأن هناك شعور عام في الشارع اللبناني عن امكانية تشكيل الحكومة على إعتبار خروج سعد الحريري من دائرة التكليف الذي يرضي فريق معين اي السعودية.

وأضاف بيرم خلال مشاركته في برنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن مشكلة الحريري هي مشكلة سعودية حيث هذه المشكلة تعتبر حقيقية وليست في إطار تبادل التهم وأن الحريري حاول خلال 9 أشهر ان يفتح الباب المغلق مع السعودية وعندما فشل في تحقيق ذلك خرج من المشهد السياسي.

وتابع بيرم بأن خروج الحريري من دائرة التكليف يسهل تشكيل الحكومة لأن خروجه يجعل باقي الافرقاء من اهل السنة تتجرأ لطرح اسماء لتشكيل الحكومة مضيفاً بان رئيس الحكومة اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي اعلن عن جهوزيته لتشكيل الحكومة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5714403

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شاهد .. الى أين سوف تسير الاستشارات النيابية اللبنانية؟