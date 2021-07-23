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شهيدا الاعدام عام 2019

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج لن ننسى على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع احكام الاعدام التي صدرتها السلطات البحرينية بحق اثنين من المعارضين عام 2019.

العالم - لن ننسى

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