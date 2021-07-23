إلقاء القبض على المشتبه به بارتكاب جريمة قتل المستشار عكرمة مهنا

العالم - فلسطين

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي بأن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور لمتابعة كافة ملابسات الحادث للتحقيق بالجريمة، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الوقائي تمكن من اعتقال الجاني بسرعة، وبوقت قياسي قصير، حيث اعترف الجاني بجريمته.

وذكر المحافظ أبو بكر بأنه سيتم إحالة الملف إلى النيابة العامة وجهات الاختصاص لاستكمال التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وأشاد المحافظ أبو بكر بجهود المؤسسة الأمنية، ودورها في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة، مترحما على روح المرحوم عكرمة مهنا، معزيا عائلته وأسرته وذويه بهذا المصاب الجلل.