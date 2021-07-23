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في الضفة الغربي..

إلقاء القبض على المشتبه به بارتكاب جريمة قتل المستشار عكرمة مهنا

إلقاء القبض على المشتبه به بارتكاب جريمة قتل المستشار عكرمة مهنا
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ طولكرم في الضفة الغربية عصام أبو بكر عن إلقاء القبض على المشتبه به بجريمة قتل المستشار القانوني بالمالية العسكرية في السلطة الفلسطينية عكرمة مهنا.

العالم - فلسطين

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي بأن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور لمتابعة كافة ملابسات الحادث للتحقيق بالجريمة، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الوقائي تمكن من اعتقال الجاني بسرعة، وبوقت قياسي قصير، حيث اعترف الجاني بجريمته.

وذكر المحافظ أبو بكر بأنه سيتم إحالة الملف إلى النيابة العامة وجهات الاختصاص لاستكمال التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وأشاد المحافظ أبو بكر بجهود المؤسسة الأمنية، ودورها في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة، مترحما على روح المرحوم عكرمة مهنا، معزيا عائلته وأسرته وذويه بهذا المصاب الجلل.

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في الضفة الغربي.. إلقاء القبض على المشتبه به بارتكاب جريمة قتل المستشار عكرمة مهنا

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