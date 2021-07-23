الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالصور..

وفود أجنبية تحتمي بسياراتها إثر اندلاع احتجاج أثناء جنازة رئيس هايتي

وفود أجنبية تحتمي بسياراتها إثر اندلاع احتجاج أثناء جنازة رئيس هايتي
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

لجأت ووفود أجنبية من بينها وفد أمريكي إلى مركباتها للحماية إثر تقارير عن إطلاق نار وقنابل غاز للسيطرة على احتجاجات وقعت خارج مقر جنازة رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس اليوم الجمعة.

العالم _ الأميرکيتان

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم إنهم رأوا الغاز وسمعوا انفجارات يُعتقد أنها دوي طلقات رصاص.

وأشارت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية إلى أن إطلاق نار وقع في موقع دفن الرئيس الهايتي المغتال، لكن مراسم الجنازة مستمرة.

وحمل أفراد بالزي العسكري جثمان الرئيس الراحل المسجى في نعش خشبي مغلق في جنازته بعد أسبوعين من قتله بالرصاص في منزله، في اغتيال لا يزال يكتنفه الغموض.

ونُكس العلم الوطني أثناء الجنازة، فيما حضرت شخصيات عامة إلى مدينة كيب هايتيان لتأبين مويس وانضموا إلى جموع المعزيين الذين شاركوا في سلسلة من مراسم التأبين هذا الأسبوع.

وقُتل مويس بالرصاص في منزله في بورت أو برنس مساء السادس من يوليو، ما أدى لأزمة سياسية في البلد الذي يعاني بالفعل بسبب الفقر والبطالة.

روابط ذات صلة

6 يشتبه في تورطهم باغتيال رئيس هايتي تدربوا في برنامج عسكري أمريكي

هايتي تلغي مراسم وداع الرئيس المقتول بسبب الاحتجاجات وأعمال الشغب

تعيين رئيس وزراء جديد لهايتي عقب اغتيال مويز

هايتي.. اعتقال 3 متهمين جدد في قضية اغتيال رئيس البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إقالة 'وفاء الخضراء'.. مطلب يتصدر 'تويتر' في الأردن .. ما قصتها؟!

في الضفة الغربي.. إلقاء القبض على المشتبه به بارتكاب جريمة قتل المستشار عكرمة مهنا

أمين بيضون المحكوم بتهمة التعامل مع 'إسرائيل' في مطار بيروت

شاهد بالصور.. وفود أجنبية تحتمي بسياراتها إثر اندلاع احتجاج أثناء جنازة رئيس هايتي

لوحة 'الشيطان' تثير ضجة واسعة في الدول العربية

تحالف العدوان يضرب موعدا مع خيبة اكبر