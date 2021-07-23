سوريا...إخماد حريق في بساتين زراعية بين بلدتي سليم وقنوات بالسويداء

العالم-سوريا

وذكر قائد فوج إطفاء السويداء فادي الداوود أن فرق الإطفاء بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق وسط منطقة ذات طبيعة شديدة الوعورة تكسوها أعشاب يابسة وتنتشر فيها أشجار مثمرة وحراجية في الوقت الذي وجدت آليات الإطفاء صعوبة في الوصول إلى بعض مواقع اشتعال النيران ما استدعى الاستعانة بالمعدات اليدوية ومرشات وصهاريج الأهالي والمزارعين لإخمادها.

ولفت الداوود إلى أن عمليات إخماد الحريق استغرقت قرابة ثلاث ساعات بتضافر جهود عناصر وآليات فوج الإطفاء والدفاع المدني ومديرية الزراعة ودائرة الحراج والأهالي وآلياتهم ومعداتهم مع إجراء عمليات التبريد اللازمة للحيلولة دون تجدد النيران.

بدوره أوضح رئيس دائرة الحراج بمديرية زراعة السويداء المهندس أنس أبو فخر أن الحريق طال مساحة تقدر بمئة دونم في أراض وبساتين مزروعة بأشجار مثمرة كالزيتون والعنب واللوز وتنتشر فيها أشجار حراجية من السنديان والبطم وغيرها بكثافات متفاوتة وألحق أضراراً فيها.

ولفت أبو فخر إلى أن انتشار الأعشاب اليابسة بكثافة في البساتين وهبوب الرياح وقلة وضيق الطرق في المنطقة خلق صعوبة في الوصول والتعامل مع الحريق قبل التمكن من السيطرة عليه بشكل كامل.