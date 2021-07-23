الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية التركية ترفض انتقاد مجلس الأمن لموقفها في شأن قبرص

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إقالة 'وفاء الخضراء'.. مطلب يتصدر 'تويتر' في الأردن .. ما قصتها؟!

في الضفة الغربي.. إلقاء القبض على المشتبه به بارتكاب جريمة قتل المستشار عكرمة مهنا

أمين بيضون المحكوم بتهمة التعامل مع 'إسرائيل' في مطار بيروت

شاهد بالصور.. وفود أجنبية تحتمي بسياراتها إثر اندلاع احتجاج أثناء جنازة رئيس هايتي

لوحة 'الشيطان' تثير ضجة واسعة في الدول العربية

تحالف العدوان يضرب موعدا مع خيبة اكبر