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بلينكن بصدد زيارة الهند والكويت الأسبوع المقبل

بلينكن بصدد زيارة الهند والكويت الأسبوع المقبل
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الهند الأسبوع المقبل.

العالم _ الأميرکيتان

وأشار بيان الخارجية إلى أن بلينكن سيزور الكويت أيضا ويلتقي بكبار المسؤولين هناك في نهاية الرحلة من 26 إلى 29 يوليو.

ويوم الأربعاء، سيلتقي بلينكن في نيودلهي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار.

وذكر البيان أن الطرفين سيبحثان "التزاماتهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والمصالح الأمنية الإقليمية المشتركة، والقيم الديمقراطية المشتركة، ومعالجة أزمة المناخ"، بالإضافة إلى الاستجابة لجائحة كورونا.

وتأتي زيارة بلينكن في أعقاب زيارة نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان للصين، كما تتزامن مع زيارة وزير الدفاع لويد أوستن إلى جنوب شرق آسيا.

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