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الشيخ الخزعلي:

التواجد الأميركي لا علاقة له بمصلحة العراق وانما مرتبط بالكيان الإسرائيلي

التواجد الأميركي لا علاقة له بمصلحة العراق وانما مرتبط بالكيان الإسرائيلي
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

رفض الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، طلب وزير الخارجية العراقي المساعدة من القوات الأمريكية، قائلا ان التواجد الأميركي لا علاقة له بمصلحة العراق وانما مرتبط بالكيان الإسرائيلي.

العالم-العراق

وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة، (23 تموز 2021)، ان "تصريح وزير الخارجية العراقية بان القوات الامنية العراقية ما زالت بحاجة إلى مساعدة القوات الاميركية هو تصريح مؤسف للغاية ومرفوض (..)، ولا يمكن فهم هذا التصريح الا انه تسويق للمبررات التي تطرحها الادارة الاميركية لتبرير استمرار تواجدها على الارض العراقية".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، ان القوات الامنية العراقية بحاجة للبرامج التي تقدمها واشنطن.

وذكر حسين، في كلمة له، ان "القرار الأممي بدعم إجراء الانتخابات جاء بدعم أميركي"، مشيرا إلى ان "الحكومة تسير صوب إجراء الانتخابات في موعدها".

وأضاف: "ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية وضمان أمن القواعد العسكرية".

وتابع: "نحتاج إلى التحالف الدولي والعمل معه إضافة إلى تبادل المعلومات في مواجهة داعش، وان التنظيم كفكر وإيديولوجيا مازال مستمرا في العراق".

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الشيخ الخزعلي: التواجد الأميركي لا علاقة له بمصلحة العراق وانما مرتبط بالكيان الإسرائيلي

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