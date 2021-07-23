شاهد .. التطورات في أفغانستان وتحقيق فرنسي حول بيغاسوس

العالم - بانوراما



في ملف بانوراما الاول نفت وزارة الدفاع الافغانية سيطرة حركة طالبان على تسعين في المئة من حدود البلاد. واكدت ان القوات الحكومية هي من تسيطر على الحدود وعلى كافة المدن الرئيسية والطرق السريعة في البلاد. فيما اعلنت الولايات المتحدة تنفيذها ضربات جوية لدعم القوات الحكومية خلال الأيام الماضية. ومن جانبها اكدت طالبان أن سياستها تجاه السلام لم تتغير رغم موقفها القوي على الأرض.



في بانوراما الثاني فتحت فرنسا تحقيقاً حول فضيحةِ برنامجِ بيغاسوس الذي تجسس على ناشطين وصحافيين ومسؤولين في دولٍ عدة بينهم الرئيسُ الفرنسي ايمانويل ماكرون. في حين دعت المانيا إلى ضرورةِ الحدِ من بيعِ برامجِ التجسس للدولِ التي لا توجد فيها رقابة. وفي السياقِ نفت السعوديةُ الاخبارَ التي تقول بانها تجسست على ارقامٍ قريبةٍ من المقتول جمال خاشقجي رغمَ نشرِ تقريرٍ يؤكد اَنّ سبعةً وثلاثين شخصاً مقرّبين من خاشقجي كانوا عرضةً للتجسس.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.