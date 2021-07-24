السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١
٠٤:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إثيوبيون سيتظاهرون ضد السعودية والإدارة الأمريكية

إثيوبيون سيتظاهرون ضد السعودية والإدارة الأمريكية
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا الإثيوبيون المقيمون في الخارج إلى تنظيم مسيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على ضغوط أمريكية على بلادهم و"المعاملة اللا إنسانية" لمواطنيهم في السعودية.

العالم - افريقيا

وقال بنيام غيتاتشو، مؤسس مجموعة الشباب العالمية الإثيوبية، لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إن المظاهرة ستقام أمام وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن وسفارة السعودية في واشنطن العاصمة.

ويهدف التجمع إلى إدانة التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، ودعوة حكومة المملكة العربية السعودية إلى وقف "المعاملة القاسية" للمهاجرين الإثيوبيين في البلاد، حسبما ذكرت الوكالة.

وقال بنيام إن الإثيوبيين والأجانب من أصل إثيوبي الذين يعيشون في ولايات ومدن مختلفة في الولايات المتحدة سيشاركون في المسيرة، مضيفا أنه يجب على جميع المواطنين الوقوف إلى جانب المعاناة التي لا صوت لها في السعودية لأن الوضع يتطلب حلا عاجلا.

من جانبه قال منسق فريق السلام والوحدة الإثيوبية في واشنطن العاصمة، تاسيو ميلاكيووت، إنه سيتم تسليم رسائل إلى المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية وسفارة السعودية.

روابط ذات صلة

سلاح الجو الإثيوبي: سننجز مهمة حماية السد دون رفع أنظارنا عنه ولو للحظة

إثيوبيا.. معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. كيف استغلت امريكا تواجدها بالعراق.. فماذا فعلت؟

ايران وباكستان تؤكدان على توسيع التعاون الأمن البحري

نابلس..إصابة جنديين إسرائيليين بالمواجهات في بلدة بيتا

شاهد.. سير حافلة ركاب على حافة جبل يحبس الأنفاس!

الأعرجي من واشنطن: لا حاجة لنا لاي قوة قتالية أجنبية

ايران وروسيا تؤكدان على مواصلة المشاورات بين المسؤولين العسكريين