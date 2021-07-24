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العفو الدولية تطالب المنامة بالإفراج الفوري عن 'مشيمع والسنكيس'

العفو الدولية تطالب المنامة بالإفراج الفوري عن 'مشيمع والسنكيس'
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

طالبت منظمة العفو الدولية، سلطات البحرين، بالإفراج الفوري عن الناشطين المعتقلين "حسن مشيمع"، و"عبدالجليل السنكيس".

العالم - البحرين

وذكرت المنظمة عبر حسابها على منصة تويتر "أُدخل اثنان من نشطاء المعارضة في البحرين، عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع، المستشفى في ١٨ يوليو. هما سجينا رأي، ويعانيان من ظروف صحية سابقة ويحتاجان لرعاية خاصة". مضيفةً "يجب إطلاق سراحهما فوراً ودون قيد أو شرط".

وبيّنت أنّ "عبدالجليل السنكيس بدأ إضراباً عن الطعام في ٨ يوليو احتجاجاً على معاملته المسيئة في السجن ومصادرة بحثه في شهر أبريل والذي عمل عليه لأربع سنوات".

وأردفت "أما حسن مشيمع فنقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات. مستويات السكر وضغط الدم لديه عالية جداً ومن المحتمل أنه يعاني حالياً من مشاكل صحية أخرى. على البحرين أن تتيح وصوله إلى ملفه الطبي كاملاً.

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