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صالحي: منظمة الطاقة الذرية تتولى توفير حاجات الوحدات الطبية النووية

صالحي: منظمة الطاقة الذرية تتولى توفير حاجات الوحدات الطبية النووية
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

صرح مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بان المنظمة تقوم بتوفير حاجات الوحدات الطبية النووية في البلاد وتشرف على ادائها.

العالم - ايران

وخلال زيارته التفقدية الجمعة لمستشفى "رضوي" في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) قال صالحي: اننا نشهد تعاونا علميا جيدا جدا بين الوحدة الطبية النووية في مستشفى "رضوي" ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية مما ساعد في زيادة انتاج الادوية المشعة وتقديم الخدمات للمرضى شرق البلاد.

واشار الى انشطة وامكانيات الشركات التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية في انتاج وتوفير الادوية المشعة وتصديرها واضاف: اننا نامل بان تتمكن العتبة الرضوية المقدسة من تقديم المزيد من الخدمات للزوار والمواطنين في محافظة خراسان الرضوية والمحافظات المجاورة من خلال اقامة المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي وتاسيس مراكز طبية مثل مستشفى "رضوي" في مشهد.

واشار الى ان منظمة الطاقة الذرية تقوم بتوفير حاجات الوحدات الطبية النووية في البلاد والاشراف على انشطتها، معربا عن امله بحصول مستشفى "رضوي" على شهادة GMP من خلال اكمال بعض الوثائق واتخاذ اجراءات تكميلية في مجال الطب النووي.

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