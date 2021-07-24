الأعرجي من واشنطن: لا حاجة لنا لاي قوة قتالية أجنبية

العالم - العراق

وقال الأعرجي في بيان، "أكدنا للجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لاي قوة قتالية أجنبية على أراضيه، وسيكون يوم 31 كانون الأول 2021، له طعم خاص".

وصرّحَ مسؤولونَ أميركيون وعراقيون بأنه من المتوقعِ أنْ تعلنَ واشنطن جدولَ انسحابِ القواتِ الاميركية من العراقِ في ختامِ المحادثاتِ الجارية حالياً في واشنطن. ويُنتظر وصولُ رئيسِ الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي الى واشنطن لبحثِ الوجودِ الاميركي وملفِ العلاقاتِ الشائك.

يشار الى انه في كانون الثاني/يناير العام الماضي، صوّت البرلمان العراقي على قرار نيابي، يتضمّن خمسة إجراءات، بينها مطالبة الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، وإلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الارهابي.