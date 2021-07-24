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للمشاركة في استعراض القوة البحرية الروسية...

المجموعة البحرية الايرانية تصل الى سان بطرسبورغ

المجموعة البحرية الايرانية تصل الى سان بطرسبورغ
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

 وصلت المجموعة البحرية الايرانية المؤلفة من السفينة اللوجستية (المرفأية) مكران والمدمرة سهند الجمعة الى سان بطرسبورغ للمشاركة في استعراض القوة البحرية الروسية.

العالم - ايران

اعلن ذلك السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي وقال: ان قائد القوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حسين خانزادي سيزور سان بطرسبورغ على راس وفد عسكري تلبية لدعوة من نظيره الروسي للمشاركة في استعراض القوة البحرية الروسية.

واضاف: ان الادميرال خانزادي سيلتقي على هامش المراسم كبار المسؤولين العسكريين الروس ونظرائه من عدد من الدول المشاركة.

وستقام مراسم الاستعراض الرئيسي للقوة البحرية الروسية يوم غد الاحد في سان بطرسبورغ.

ونظرا لمحدودية مكان الاستعراض ومن ضمنه ضآلة العمق والحجم الكبير للسفينة اللوجستية الايرانية "مكران" فانها ستبقى متوقفة في بداية قناة الفولغا وتلتحق من هناك بالمراسم.

وفي وقت اسبق اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن مشاركة 54 سفينة حربية و 4 الاف عسكري من روسيا وعدد من الدول الاخرى من ضمنها ايران والهند وباكستان في الاستعراض الخامس للقوة البحرية الروسية في الذكرى المئوية الـ 325 لتاسيس الاسطول البحري الروسي.

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