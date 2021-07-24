برشلونة قد يلعب دون ميسي وصفقاته الجديدة حتى يناير 2022

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ويجب على النادي تقليل نفقاته لضمان امتثاله لسقف الإنفاق في الدوري الإسباني الموسم المقبل، وإذا لم يتمكن من ذلك، فإنه سيخاطر بعدم القدرة على تسجيل عقد ميسي الجديد أو التعاقدات الجديدة التي شملت ممفيس ديباي وسيرجيو أغويرو وإريك غارسيا وإيمرسون رويال.

وأمام برشلونة حتى نهاية فترة الانتقالات في 31 أغسطس/آب المقبل لتقديم صفقة ميسي والتعاقدات الجديدة إلى الدوري الإسباني، لكنه يريد حل كل شيء قبل 15 أغسطس/آب، عندما يبدأ الموسم باستضافة ريال سوسيداد.

وقال رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس إنه لن يخفف من القواعد الخاصة ببرشلونة، وقد يؤدي الفشل في تنظيم الموارد المالية إلى رؤية ميسي، في حال توقيعه بالفعل على صفقة مدتها خمس سنوات كشفت عنها ”ESPN“ الأسبوع الماضي، بعيدا عن برشلونة حتى يناير/كانون الثاني المقبل على الأقل، كما حدث مع لاعب خط وسط خيتافي بيدرو ليون في 2014.

ونجح برشلونة في بيع عدد من لاعبيه الشبان في وقت سابق من فترة الانتقالات، بما في ذلك انتقال الدولي الأمريكي كونراد دي لا فوينتي إلى مارسيليا، لكن النادي الكتالوني يكافح حاليا للتخلص من أصحاب الرواتب المرتفعة.

وقد فشل النادي في الاتفاق على شروط خفض رواتب لاعبيه المخضرمين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو.

وقالت مصادر إن مدير الكرة ماتيو أليماني تحدث مع وكلاء الثلاثي السابق، لكن لم يظهر أي منهم رغبة في خفض أجره لمساعدة النادي حتى الآن.

ويحصل بوسكيتس على حوالي 16 مليون يورو سنويًا في النادي، بينما يكسب ألبا 13 مليون يورو وروبرتو 10.5 مليون يورو.

وأوضحت شبكة ”ESPN“ سابقًا أن أسرع طريقة لتخفيض رواتب اللاعبين كانت من خلال بيع أنطوان غريزمان، لكن المحادثات بشأن عودة المهاجم إلى أتلتيكو مدريد توقفت.

وكان برشلونة وأتلتيكو قد دخلا في مفاوضات بشأن صفقة تبادلية ستشهد انتقال لاعب خط الوسط ساؤول نيغويز إلى كامب نو، لكن لم يحدث اتفاق بشأن سعر اللاعبين لتتوقف الصفقة.

ووفقًا لمصادر ”ESPN“، لا يريد غريزمان أن يقلل راتبه البالغ 35 مليون يورو سنويًا، ما يعني أن برشلونة قد يضطر إلى المساهمة في راتبه حتى مع انتقاله لأتلتيكو.

ومن ناحية أخرى، تم إبلاغ ميراليم بيانيتش وصامويل أومتيتي أنهما ليس لديهما مستقبل في النادي لكنهما لم يوشكا على الرحيل بعد، ومثل غريزمان لا يريد بيانيتش، الذي يحظى باهتمام في إيطاليا، خفض أجره.

وتقول المصادر إن أيا من الأندية التي تريد لاعب الوسط البوسني لا يمكنها أن تمنحه الراتب الذي يحصل عليه في برشلونة.

أما البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي يحصل على حوالي 24 مليون يورو سنويًا، ونيتو(6.5 مليون يورو) فهما مرشحان آخران لمغادرة برشلونة هذا الصيف.

لكن يمكن أن ينتهي بهما الأمر بالبقاء، حيث لا يريد برشلونة أن يخسر كثيرا بعدما دفع 142 مليون جنيه إسترليني لليفربول مقابل كوتينيو في 2018، ويخشى المدير الفني الهولندي رونالد كومان ترك نيتو يرحل في ظل عودة الحارس الأول مارك أندريه تير شتيغن من الإصابة.