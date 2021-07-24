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شاهد.. كيف استغلت امريكا تواجدها بالعراق.. فماذا فعلت؟

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث السياسي باسم ابو طبيخ، ان الادارة الامريكية بدأت بخلط الاوراق واستباحت بعض الجغرافيا العراقية، بعد طلب الحكومة العراقية المساعدة في القضاء على تنظيم داعش الوهابي، واستغلال هذه الفترة باعتبار ان هناك شرعنة للتواجد الاجنبي في العراق خلال التحالف الدولي لمحاربة الارهاب ومساندة القوات العراقية.

العالم- خاص بالعالم

وقال ابو طبيخ: ان الادارة الامريكية استغلت هذا الامر وبنت اكثر من 13 قاعدة عسكرية على الحدود العراقية السورية ومطار تلعفر وفي كردستان وغرب العراق، مشيراً الى ان بناء هذه القواعد تمت بدون موافقة الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، بمعنى ان الادارة الامريكية لا تحترم وجهة النظر العراقية.

واوضح ابو طبيخ، ان المسألة هي ازدواجية المعايير الامريكية بين التواجد العسكري في القواعد الامريكية وبين تواجد التحالف الدولي حيث تغيرت مسؤولية الاخير الى استشارة وتدريب، معتبراً ان شماعة محاربة داعش ذريعة واهية تتملص منها الادارة الامريكية بعد قرار البرلمان العراقي بضرورة اخراج التواجد العسكري الامريكي الغير الرسمي من البلد.

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