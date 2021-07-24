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لجنة أولمبياد طوكيو: إصابات كورونا المتعلقة بالبطولة ترتفع إلى 123 حالة

لجنة أولمبياد طوكيو: إصابات كورونا المتعلقة بالبطولة ترتفع إلى 123 حالة
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 اليوم السبت عن إصابة رياضي آخر بفيروس كورونا.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأشارت اللجنة إلى أنه تم اكتشاف 17 حالة جديدة ليصل إجمالي الإصابات المتعلقة بالبطولة إلى 123.

وتأجلت الألعاب التي تجرى بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس/آب المقبل، العام الماضي، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتسجل أعداد متزايدة من الإصابات في العاصمة اليابانية، حيث أعلنت حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

وتجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.

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لجنة أولمبياد طوكيو: إصابات كورونا المتعلقة بالبطولة ترتفع إلى 123 حالة

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