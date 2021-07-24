لجنة أولمبياد طوكيو: إصابات كورونا المتعلقة بالبطولة ترتفع إلى 123 حالة

العالم - أسيا و الباسفيك

وأشارت اللجنة إلى أنه تم اكتشاف 17 حالة جديدة ليصل إجمالي الإصابات المتعلقة بالبطولة إلى 123.

وتأجلت الألعاب التي تجرى بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس/آب المقبل، العام الماضي، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتسجل أعداد متزايدة من الإصابات في العاصمة اليابانية، حيث أعلنت حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

وتجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.