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الايراني جواد فروغي يحطم رقما قياسيا في منافسات الرماية ويحرز الذهبية الأولى لايران في أولمبياد طوكيو

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

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