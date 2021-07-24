مسؤول ايراني: انخفاض نسبة وفيات الافراد الذين تلقوا لقاح كورونا

العالم - ايران

وقال حريرجي في تصريح له اليوم السبت: ان طاقة التطعيم اليومية بلقاح كورونا في البلاد تبلغ الان 500 الف جرعة وسيرتفع العدد في غضون الايام القادمة الى نسبة 1 بالمائة من اجمالي سكان البلاد يوميا.

واشار الى زيادة ملحوظة في واردات اللقاح الخارجي وانتاج اللقاح الداخلي واوضح بان عدد الافراد فوق 60 عاما في البلاد يبلغ نحو 8 ملايين و 100 الف شخص اي ما نسبته 9.5 بالمائة من السكان واضاف: ان اكثر من 70 بالمائة من الوفيات و 60 بالمائة من الرقود في المستشفى بسبب الاصابة بمرض كورونا تعود لهذه الفئة العمرية.

وقال: ان نسبة الوفيات والرقود لدى الافراد الذين تلقوا لقاح كورونا انخفضت كثيرا وان غالبية الحالات في الموجة الخامسة تعود للافراد من الفئة العمرية بين 50 و 60 عاما ولم يتلقوا اللقاح.

وتابع حريرجي: وفقا لمنظمة الصحة العالمية فان جميع اللقاحات لها تاثير كبير ازاء "كوفيد-19" الشديد وان حالات الاصابة بعد التطعيم قليلة جدا وان الذين اصيبوا منهم كانت الاعراض خفيفة لديهم وتمت معالجتهم في المنزل.

واوضح بان الافراد الذين اصيبوا، إما انهم تلقوا جرعة واحدة من اللقاح او انه لم تمض 3 اسابيع على تطعيمهم بالجرعة الثانية للحصول على الحصانة الكاملة في ابدانهم تجاه المرض.

واكد المسؤول بوزارة الصحة بانه لا يوجد هنالك اي نقص في الجرعات للتطعيم بالجرعة الثانية للفئات المستهدفة.