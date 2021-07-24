الرئيس الایرانی یفتتح مشاريع وطنية تابعة لوزارة الطاقة

العالم - ايران

وشملت المشاريع التي افتتحت اليوم، محطة لتصفية المياه في شمال البلاد واربعة مدن اخرى و57 قرية يبلغ عدد سكانها قرابة 600 ألف نسمة، وافتتاح محطات معالجة المياه وخطوط الإمداد بالمياه إلى مدن في شمال غرب البلاد ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة جهار محال وبختياري .

كما شملت مشاريع وزارة الطافة بناء سدود ومحطات صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة شيراز جنوب البلاد و9 محافظة اخرى.

وبلغت كلفة تنفيد هذه المشاريع الفي مليار و382 مليون تومان .