أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 24 يوليو 2021

جوان ...

القائد ..على الحكومة الجديدة العمل بكل جد على حل مشكلة المياه بمحافظة خوزستان

ايران ...

ايران تبدأ بتصدير النفط من شرق مضيق هرمز للمرة الاولى

كيهان...

جيش الفاطميون يحذر من مخطط امريكي لاشعال نيران حرب بين الشيعة والسنة بافغانستان

سياست روز ..

مظاهرات في البحرين ضد النظام الخليفي تطالب باطلاق سراح السجناء السياسيين

رويش ملت ..

المستشار الخاص لرئيس المجلس .. توطيد العلاقات بين طهران ومسقط يدعم الامن والاستقرار بالمنطقة

رسالت...

القوات اليمنية المشتركة تحقق انتصارات جديدة في جبهة محافظة البيضاء

خراسان ..

واخيرا.. تحقق حلم تصدير النفط الايراني من موانئ مطلة على بحر عمان ..

مردم سالاري ..

الرئيس الروسي والمستشارة الالمانية يعبران عن ارتياحهما لتقدم العمل بمشروع نورد ستريم الثاني

وطن امروز ..

احتمال تسمية التيار الوطني الحر نواف سلام كمرشح لتشكيل حكومة جديدة بلبنان

آفتاب يزد..

البنتاغون يؤيد تلقي سبعة من المتهمين باغتيال رئيس جمهورية هاييتي تدريبات عسكرية بامريكا

ابتكار..

حركة طالبان تشترط تنحي الرئيس الافغاني اشرف غني لوقف اطلاق النار

حمايت..

الحكومة الافغانية تكذب ادعاءات طالبان بشأن السيطرة على تسعين بالمئة من افغانستان

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

الصحافة الایرانیة

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها، تصدير النفط الايراني من شرق مضيق هرمز،..ايران صدرت الخميس الماضي اول شحنة نفطية للاسواق العالمية من خارج موانئها المطلة على الخليج الفارسي.

ان ما حدث الخميس على صعيد تصدير النفط من ميناء بندر جاسك المطل على بحر عمان نقلة استراتيجية بامتياز فهذه هي المرة الاولى في تاريخ الصناعة النفطية الايرانية التي تصدر فيها بلادنا النفط من خارج الخليج الفارسي عبر مشروع استراتيجي تحدى الحظر والضغوط والصعوبات , وضمن تحقيق عدة اهداف بينها خفض تكاليف النقل لتقليص المسافة الف كيلومترا وكذلك خفض تكاليف التامين البحري وتنويع القدرات التصديرية وتفادي اية تحديات ومشاكل محتملة في ظل تواجد قوات اجنبية بالخليج الفارسي.

خراسان ..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة خراسان في مقالها المرفق بعلامة استفهام، اقالة غني شرط مسبق؟، .. حركة طالبان اعلنت بأن تنحي الرئيس الافغاني عن السلطة شرطها المسبق الرئيسي لوقف اطلاق النار , وهو شرط تطرحه الحركة في الواقع بعد تعثر اخر جولة من المفاوضات الافغانية في الدوحة.

ان ما تريده طالبان في الواقع هو الحسم العسكري او دفع الامور بهذا الاتجاه لفرض رؤيتها على كابول بدء باقالة غني وهذا ما عكسه موقفها بالدوحة فالمفاوضات انتهت بوعود بعدم استهداف المدنيين والبنى التحتية فقط .

كما تثير طالبان ضجة دعائية كبرى تتحدث عن سيطرتها على تسعين بالمئة من مساحة افغانستان لاضعاف معنويات كابول والجيش الافغاني في اطارحرب نفسية لتسهيل تحقيق اهدافها.وطالبان تتحدث عن تشكيل حكومة مقبولة دون توضيح مفهومها وهي التي تنادي باقامة امارة اسلامية.

سياست روز...

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، امريكا والعودة للعراق من الشباك، .. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيتوجه قريبا الى واشنطن للتباحث مع الرئيس الامريكي جو بايدن حول مستقبل العلاقات وموضوع خروج القوات الامريكية وغير ذلك ..

ان المسألة الخطيرة هنا هي ان هناك انباء عن احتمال بقاء قوات امريكية خلف يافطة مهام استشارية وتدريبية وهذا ما كشفت عنه محافل صحفية امريكية نقلا اوساط بالبنتاغون.

نعم قد يصدر اعلانا بشان خروج القوات الامريكية حتى نهاية العام ولكن الذي قد يحدث وحسب البنتاغون نفسه هو ان قوات امريكية ستبقى في العراق للعمل كمستشارين ومدربين, وهذا يعني التفافا على قرار البرلمان العراقي بالخروج من الباب والعودة من الشباك فحسب , واستمرارا للنفوذ العسكري والامني الامريكي في العراق.

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها، ضربات المقاومة اكثر من مؤثرة، عن الانباء التي تتحدث عن خروج القوات الامريكية من العراق هذا العام , قائلة ..المقاومة العراقية صعدت من هجماتها على القواعد والمواقع العسكرية الامريكية في العراق في الاشهر الاخيرة , وهناك انباء عن استعداد القوات الامريكية للخروج من الاراضي العراقية حتى نهاية هذا العام.

ان تيارات عراقية لا ترى معنى لاجراء رئيس الوزراء مباحثات بواشنطن بشان جدولة خروج القوات الامريكية لانها ستخرج لا محالة وترى هذه التيارات ان تصعيد المقاومة لضرباتها وضع القوات الامريكية في العراق امام خيارين , الانسحاب او مواجهة خسائر فادحة مقبلة وفي كل الاحوال تقول صحف امريكية ونقلا عن البنتاغون ان امريكا ستسحب قواتها من العراق ولكن هناك غموض يلف الموضوع بحديث واشنطن عن بقاء مستشارين ومدربين بالعراق.

آفتاب يزد..

نشرت صحيفة آفتاب يزد تقريرا يتحدث عن اعتراف واشنطن بشأن،تلقي متهمين باغتيال الرئيس الهاييتي تدريبات بامريكا، ويقول التقرير..وزارة الدفاع الامريكية اعترفت بان سبعة من المتهمين باغتيال الرئيس الهاييتي سبق ان تلقوا تدريبات عسكرية بامريكا.

ونوه بيان صادر عن البنتاغون ان سبعة من المتهمين ممن يحملون الجنسية الكولومبية من اعضاء مجموعة الخمسة والعشرين متهما في قضية اغتيال الرئيس الهائيتي "جوفينيل مويس" تلقوا تدريبات عسكرية عام 2015 في الولايات المتحدة في اطار تفاهم بين امريكا والجيش الكولومبي .

والبنتاغون لم يعلق على الاتهامات الموجهة للمخابرات المركزية الامريكية بشان وقوفها وراء هذه الجريمة.

آرمان ملي ..

سلطت صحيفة آرمان ملي الضوء على، توجيه الصين تحذيرات لبريطانيا، في تقرير لها جاء فيه ..، الصين حذرت بريطانيا من مغبة القيام باي استعراض للقوة في بحر الصين الجنوبي، التحذير جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية " جائو لي جيان " اثر اعلان وزارة الدفاع البريطانية عزمها على ارسال حاملة طائرات وطرادين ثقيلين الى بحر الصين الجنوبي.

هذا المتحدث شدد بان الصين تحترم حرية الملاحة الجوية والبحرية في الاجواء والمياه الدولية القريبة لكنها لن تسمح باية استعراضات استفزازية للقوة .

لندن قالت ان ارسال هذه القوة البحرية الجوية الضاربة يأتي بالتنسيق مع امريكا واليابان واستراليا وسنغافورة . وتخطط هذه البلدان للضغط على الصين بشأن موضوع تايوان .