مدير مستشفى  بيروت توقع استمرار إرتفاع اصابات كورونا

العالم_لبنان

و قال ابيض اليوم عبر حسابه على تويتر "كما هو متوقع ما يزيد القلق هو ما ذكر أمس عن زيادة بنسبة 30٪ في الحالات الحرجة في يوم واحد، كما تجاوز معدل الفحوصات الموجبة 4٪ ، وهو أعلى معدل منذ عدة أسابيع.

وأضاف إن المرضى الذين تم إدخالهم الى المستشفى مؤخرًا هم أصغر سنًا من قبل. في الأسبوعين الماضيين، كان متوسط عمر المرضى 47 عامًا. ولم يتلق اللقاح ايا من المرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، فيما تلقى 5 مرضى جرعة واحدة. وكان عمر المريض الوحيد الملقح بجرعتين 86 عامًا.

وتابع: باختصار، أصبح المرضى الأصغر سنًا وغير الملقحين هم مرضى الكورونا المعتادين في المستشفى، وبعضهم احتاج دخول وحدة العناية المركزة. من السابق لأوانه الحديث عن النتائج أو الوفيات. بالنظر إلى عدم الالتزام باجراءات السلامة في المجتمع، من المتوقع أن يستمر الارتفاع في ارقام الكورونا.

وأعلنت ​​​وزارة الصحة​​ في لبنان في تقريرها اليومي، تسجيل 744 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19"، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 553615.

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 720 إصابة بين المقيمين و24 حالة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 789.

العالم_لبنان