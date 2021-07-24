قائد القوات البحریة للجیش یتوجه الى سان بطرسبورغ

العالم - ايران

ويزور الادميرال حسين خانزادي سان بطرسبورغ على راس وفد عسكري تلبية لدعوة من وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو للمشاركة في استعراض القوة البحرية الروسية.

وسيلتقي الادميرال خانزادي على هامش المراسم كبار المسؤولين العسكريين الروس ونظرائه من عدد من الدول المشاركة.

وستقام مراسم الاستعراض الرئيسي للقوة البحرية الروسية غدا الاحد في سان بطرسبورغ.

ووصلت المدمرة الإيرانية سهند الیوم السبت إلى ميناء سان بطرسبورغ ومن المقرر أن تشارك في المراسم كممثلة للبحرية الإيرانية إلى جانب الأسطول الروسي.

وفي وقت سابق اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن مشاركة 54 سفينة حربية و 4 الاف عسكري من روسيا وعدد من الدول الاخرى من ضمنها ايران والهند وباكستان في الاستعراض الخامس للقوة البحرية الروسية في الذكرى المئوية الـ 325 لتاسيس الاسطول البحري الروسي.