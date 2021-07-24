تظاهرة أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت

العالم-الاحتلال

وشهدت المظاهرة مواجهات بين المحتجين والشرطة الإسرائيلية بعدما عرقلوا حركة المرور وأخلوا بالنظام العام، بحسب ادعاءات الشرطة، بحسب قناة "كان" الرسمية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 متظاهرين بدعوى الاعتداء على عناصرها. وقالت الشرطة إن المتظاهرين أصروا على التظاهر أمام منزل بينيت ورفضوا الانتقال إلى موقع الاحتجاج الذي تم الموافقة على استخدامه في المنطقة، إلى أن صدرت تعليمات بإخلائهم من المكان.

ويوم الخميس، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في تصريح لوسائل الإعلام إن "رافضي التطعيم يعرضون للخطر الصحة والبيئة وحرية جميع مواطني "اسرائيل" وحريتنا في العمل، وحرية أطفالنا في الدراسة، وحرية الاحتفال بأفراح العائلة. أولئك الذين يرفضون اللقاح يؤذوننا جميعا، لأنه إذا تم تطعيم الجميع، فسيتمكن الجميع من الحفاظ على روتينهم اليومي".

وأضاف بينيت محاولا الضغط على نحو مليون إسرائيلي كان يفترض أن يتلقوا اللقاح، لكنهم رفضوا: "لا يوجد سبب يدفع دافعي الضرائب وأولئك الذين أوفوا بواجبهم المدني في تلقي التطعيم لتمويل فحوصات من رفضوا ذلك".