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بالصور..الصين تنقل السكان من مناطق غمرتها الفيضانات

بالصور..الصين تنقل السكان من مناطق غمرتها الفيضانات
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

استخدم المنقذون، اليوم السبت، الجرافات والقوارب المطاطية لإخراج السكان من الأحياء التي غمرتها المياه بوسط الصين، بعد أن قتلت الأمطار الغزيرة 56 شخصا على الأقل.

العالم -أسيا و الباسفيك

وفي تشنغتشو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، استخدمت أطقم العمل المضخات لتصريف نفق مروري غمرته المياه بعد هطول أمطار قالت الحكومة إنها كانت الأكثر غزارة على الإطلاق.

وأفادت صحيفة "شنغهاي" الإخبارية أنه تم نقل السكان من مناطق في مدينة شينشيانغ حيث كان عمق المياه يصل إلى مترين.

وأرسلت وزارة إدارة الطوارئ فرقا لتصريف السيول تضم 300 شخص ومعدات من المقاطعات المجاورة، حسبما قالت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية.

وذكرت الصحيفة أنه تم سحب أكثر من 200 سيارة محطمة من نفق طريق جينغقوانغ الشمالي في تشنغتشو، حيث وصل عمق المياه حتى 13 مترا.

وقالت الصحيفة إنه تم التأكد من وفاة بعض الأشخاص، لكنها لم تعط ما يشير إلى ما إذا كان ذلك يعني العثور على مزيد من الجثث في النفق بعد الإبلاغ عن جثتين يوم الأربعاء.

ولقي 12 شخصا مصرعهم مساء يوم الثلاثاء فى نفق مترو تشنغتشو الذي غمرته المياه.

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