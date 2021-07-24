فصائل المقاومة تطالب بانسحاب اميركي كامل من العراق

العالم - العراق

تحذير شديد وجهته المقاومة العراقية دعت من خلاله إلى انسحاب كامل للقوات المحتلة وخاصة الأميركية من جميع الأراضي العراقية، مؤكدة أن المدربين الأميركيين ومعهم قوات التحالف الدولي أثبتوا وبالتجربة على مدى عشر سنوات فشلاً ذريعا في العراق.

بيان صادر عن الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية أكد أن شروط المقاومة لن تسمح بوجود أي جندي أجنبي على الأراضي العراقية وبأي صفة كانت وتحت أي ذريعة أو اصطناع مشروعية وتدليس لذلك التواجد بعناوين شتى كمدربين أو مستشارين أو كداعم وساند جوي.

البيان أشار إلى أن انسحاب القوات المحتلة يجب أن يكون انسحابا كاملا من كل الاراضي العراقية، وأن يشمل كلا من قاعدتي عين الأسد والحرير الجويتان، وكذلك قاعدة فكتوريا في مطار بغداد وقاعدة التوحيد الثالثة في المنطقة الخضراء.

كما أكد البيان أن التواجد الأجنبي يجب أن يشمل كلا من التواجد بعنوان التحالف الدولي أو قوات الناتو.

البيان حذر كذلك من أن لا بد أن تكون الموافقة على الانسحاب الأميركي صادرة من الطرف الأميركي أيضا وليس من الطرف العراقي فقط كما حصل في التفاوض السابق.

هذا ويتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين إلى واشنطن على أمل الحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأميركيين من البلاد، وهو المطلب الأساسي للشعب العراقي، والذي عززه قرار من البرلمان.

ومن واشنطن، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي وصل قبل بضعة أيام للتحضير للزيارة، أن المحادثات ستفضي بالفعل إلى تحديد جدول زمني.

لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أن الانسحاب سيكون في الواقع إعادة تحديد لمهام القوات الموجودة في العراق.

الا ان بيان فصائل المقاومة العراقية استدرك بالقول على فرض التزام الطرف الأميركي بالانسحاب الحقيقي والالتزام بالنقاط المذكورة ستلتزم فصائل المقاومة بما هو مطلوب منها، وأما بخلاف ذلك ستبقى تتعامل مع أي وجود أجنبي عسكري سواء كان أميركيا او غيره، على أنه احتلال وستواصل قتاله بكل ما أوتيت من قوة حتى تطهير الأرض العراقية من رجس المحتلين.

وهذا ما أكده الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي والذي شدد، علی أن عمليات المقاومة مستمرة وستستمر حتى خروج كل القوات الأميركية العسكرية من كل الأراضي العراقية.