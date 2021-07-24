مسؤول بالتيار الوطني الحر: ميقاتي مرشح الأميركان ولن نسميه

العالم _لبنان

واشار المسؤول عن العلاقات الدولية في "التيار الوطني الحر" طارق صادق في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى اننا "لن نسمي رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة، وسنعطي فرصة قصيرة للتشكيل قبل الاستقالة من المجلس النيابي".

ولفت صادق الى ان "ميقاتي مرشح الأميركان والمنظومة الفاسدة، بينما نواف سلام كان سفيرا للبنان في الأمم المتحدة ويملك تاريخا عروبيا ومناصرا لفلسطين".

وتابع قائلا "بفهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يمشو بميقاتي بس حزب الله ليش؟"