فتحي نورين .. المصارع الذي يتوج بطلا قبل بداية الأولمبياد

العالم – نبض السوشيال

وجاء قرار الانسحاب من البطولة بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة اللاعب "الإسرائيلي" بوتبول تاهار ضمن منافسات وزن 73 كيلوغراما. ونورين من أشهر المصارعين في الجزائر وأفريقيا، إذ سبق له الفوز بمجموعة من البطولات، أبرزها بطولة أفريقيا في فئة وزن 73 كيلوغراما في عام 2018.

واشار المغردون الى تصريحات فتحي نورين بعد انسحابه من أولمبياد طوكيو لرفضه مواجهة لاعب إســـرائيلي، حيث أكد للصحفيين أن "القضية الفلسطينية مقدسة"

وأكد النشطاء أن فتحى نورين لقد خسر المبارة ولكن كسب ود واحترام كل العرب والمسلمين والمدافعين عن قضية فلسطين فى جميع انحاء العالم.

كما اشار النشطاء الى قرار الاتحاد الدولي للجودو -اليوم السبت- بشأن إيقاف البطل الجزائري فتحي نورين ومدربه عقب انسحابه من أولمبياد طوكيو قبل انطلاق البطولة، مؤكدين أن هذا القرار هو بسبب دفاعه عن قضية فلسطين.

وقال بعض المغردين أن الجزائري ثابت على موقفه تجاه القضية الفلسطينية ولاشيء يغريه لاذهب ولا مال ولا شهرة.

وكتب احد المغرين: مصارع الجودو الجزائري «فتحي نورين» يعلن انسحابه من المشاركة في #أولمبياد_طوكيو2020؛ رفضًا لمواجهة مصارع «إسرائيلي»، قائلًا: «موقفي ثابت من #القضية_الفلسطينية، وأرفض #التطبيع وإن كلفني ذلك الغياب عن الأولمبياد، سيعوضنا الله»

وأكد النشطاء أن نبض الشعوب العربية كلها ضد الإحتلال الإسرائيلي البغيض مشيرين الى أن المصارع الجزائري فتحي نورين يتوج بطلا قبل بداية الأولمبياد .. بطولة العزة والشرف، بعد أن رفض مواجهة اللاعب الصهيوني.

وكان نورين أبلغ وسائل إعلام جزائرية أمس الجمعة أن مساندته للقضية الفلسطينية تمنعه من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول.

وكان نورين البالغ عمره 30 عاما سيواجه السوداني محمد عبد الرسول يوم الاثنين في افتتاح تصفيات وزن 73 كيلوغراما على أن يواجه الفائز منهما الإسرائيلي بوتبول. وتعدّ هذه المرة الرابعة التي ينسحب فيها البطل الجزائري أمام منافس من إسرائيل، إذ انسحب من الدور الثالث من بطولة العالم للجودو في عام 2019، التي أقيمت في اليابان أيضا لتفادي مواجهة اللاعب نفسه.