هل اثمرت المقاومة في العراق، وهل سترحل امريكا ؟

العالم - الخبر واعرابه

الخبر : بناء على تصريحات مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي فان 31 سبتمبر العام الجاري سيكون آخر موعد لتواجد القوات الامريكية على الاراضي العراقية .

الاعراب :

-ما يستشف من تصريحات الاعرجي هو ان القوات القتالية الامريكية فقط ستخرج من العراق وان سائر القوات الامريكية ستبقى على حالها في العراق ليس هناك اية نية لانسحابها . هذا في حين ان القوات الامريكية المنتشرة في العراق وكذلك سائر البلدان الاخرى توصف على انها قوات امنية ، والى جانب مهامها الظاهرية تقوم باعمال امنية .

- وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لفت الى ان هذه الجولة من المفاوضات ستكون الاخيرة وانه تم حسم مسالة جدولة خروج القوات الامريكية من العراق مستدركا في نفس الوقت ان الارهاب لازال يشكل خطرا على العراق وان بلاده بحاجة لتعاون استخباراتي امريكي . وفي مقابل رؤية الاعرجي وفؤاد حسين فان المقاومة تطالب باخراج القوات الامريكية بجميع صنوفها من العراق .

-المقاومة لا ترى بان العراق ليس بحاجة الى اي مساعدة لمكافحة الارهاب وفلول الارهابيين فحسب بل نظرا الى التجارب المكتسبة خلال العامين او الثلاثة الماضية على صعيد التصدي للدواعش في العراق والادارة الناجحة لهذه المسالة لاسيما من قبل الحشد الشعبي ، بل تعتقد بان احد اسباب انعدام الامن في العراق هو تواجد القوات الاجنبية لاسيما القوات الامريكية في هذا البلد .

-رغم عدم الاعلان رسميا عن انسحاب القوات الامريكية من العراق في الـ31 من سبتمبر من قبل البيت الابيض، لكن الامر المفروغ منه هو ان انسحاب القوات الامريكية لن يشما اربع قواعد عسكرية على الاقل وهي عین الاسد ، فیکتوریا ، الحریر والتوحید الثالث في الانبار ، بغداد ، کردستان العراق و مطار بغداد ، وهذا يعني بان النضال والجهاد ضد الاحتلال الامريكي للعراق سوف يتواصل .

-في حين يتم تبرير تواجد القوات الامريكية في القواعد الاربع آنفة الذكر عبر انها قواعد مشتركة بين القوات الامريكية والعراقية ، الا انه من المستبعد ان تقتنع المقاومة بهذه التبريرات الهشة .

-النقطة الاخيرة هي انه لو افترضنا جدلا بان القوات الامريكية انسحبت من العراق ، فستبقى هناك مسألة تواجد قوات الائتلاف التي لم يتم مناقشتها ، فما هو الدور الذي ستلعبه هذه القوات نيابة عن القوات الامريكية ؟ وما هو الاسلوب الذي ستعتمده المقاومة للتعامل مع هذه القوات ؟ هذا ما ستكشف عن الايام القادمة ولكن الامر المحسوم لحد الان هو انتصار المقاومة في ميدان النضال ضد الاحتلال الامريكي في العراق .