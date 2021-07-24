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الشيوعي العراقي يعلن انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقبلة

الشيوعي العراقي يعلن انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقبلة
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت، انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقرر اجرائها في العاشر من تشرين الاول المقبل.

العالم - العراق

وجاء في بيان خلال مؤتمر صحفي لقيادات الحزب: "في ظل هذه الأجواء المعقدة لم يعد الحديث مجديا عن تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، لذا فإن الانتخابات لن يكون لها أي تأثير على الواقع الحالي".

وأضاف: "سنقاطع الانتخابات لأن الأجواء غير مؤاتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مع وجود السلاح المنفلت والمال السياسي" على حد قوله.

وقبل الحزب الشيوعي أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مقاطعة تياره للانتخابات التشريعية القادمة، وقبلهما أعلنت أحزاب جديدة انبثقت عن الاحتجاجات الأخيرة، مقاطعة هذه الانتخابات أيضا.

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