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مراسلة العالم: القوات الأمريكية تعزز قواعدها في منطقة الجزيرة بادخال حوامات ومعدات لوجستية إلى قاعدتها بالشدادي جنوب الحسكة في سورية

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

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