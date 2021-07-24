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ترکیا
افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسلة العالم: القوات الأمريكية تعزز قواعدها في منطقة الجزيرة بادخال حوامات ومعدات لوجستية إلى قاعدتها بالشدادي جنوب الحسكة في سورية
الايراني جواد فروغي يحطم رقما قياسيا في منافسات الرماية ويحرز الذهبية الأولى لايران في أولمبياد طوكيو
الخارجية التركية ترفض انتقاد مجلس الأمن لموقفها في شأن قبرص
مصادر لبنانية: المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم يؤكد توقيف العميل الإسرائيلي أمين محمد مرعي بيضون
وزير الخارجية العراقي: العراق بحاجة إلى عمل دولي لمواجهة ارهاب داعش
وزير الخارجية العراقي: نحتاج إلى التحالف الدولي والعمل معه في مواجهة داعش
وزير الخارجية العراقي: نؤكد على ضرورة احترام سيادة العراق بما يضمن استقراره الداخلي ويجنبه الصراعات الإقليمية
وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة بوصفها شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب
وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة بوصفها شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب
بلينكن: علاقاتنا وطيدة مع العراق في مكافحة الإرهاب
مراسلة العالم: القوات الأمريكية تعزز قواعدها في منطقة الجزيرة بادخال حوامات ومعدات لوجستية إلى قاعدتها بالشدادي جنوب الحسكة في سورية
السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش
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