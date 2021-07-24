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فيديو مرعب.. شاهد أغرب ما حدث للأرض في الهند!

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

هكذا تعالت أصوات الرجال في فيديو يرصد أغرب مشهد للأرض في الهند."تراجعوا للخلف، هذا أمر مدهش، أنا لم أرَ شيئًا كهذا من قبل، انظروا ما يحدث للأرض، إنها تزيح سطح الماء، الأرض ترتفع وترتفع، لا ندري ماذا يحدث لها"،

العالمحوادث

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، تمكّن مواطنو ولاية هاريانا الهندية من تسجيل ظاهرة طبيعية نادرة، هي ارتفاع كومة ضخمة من الأرض من الماء بشكل مفاجئ.

ويظهر الفيديو الذي تم تبادله عبر مواقع التواصل الاجتماعي سطح مياه أحد الأنهار، وفجأة ينحسر الماء وترتفع الأرض من تحت الماء، وتظل ترتفع بسرعة بينما تنهار بعض الكتل الطينية وتسقط في الماء.

ولم تحدد الصحيفة سبب حدوث هذه الظاهرة إلا أن بعض مستخدمي الإنترنت يفترضون أنها حدثت بسبب نشاط تكتوني، فيما يرى آخرون أن تراكم غاز الميثان المحتجز تحت التربة قد يكون سببًا في ارتفاع الأرض.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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